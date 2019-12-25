  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец получил 8 лет строгого режима за убийство и кражу банковской карты
Сегодня, 11:36
155
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил 8 лет строгого режима за убийство и кражу банковской карты

0 0

Петербургский суд вынес приговор мужчине, который убил знакомого и украл его банковскую карту.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство), пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в Колпино на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, со значительной силой нанес ножом потерпевшему не менее 1 удара в область туловища. Смерть последнего наступила на месте происшествия от колото-резанного ранения груди. 

После этого он украл банковскую карту умершего и совершал по ней трансакции.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет строгого режима, а также взыскал имущественный ущерб – 85 765 рублей, моральный вред – 700 000 рублей. 

Ранее сообщалось, что убивший свою жену в квартире на Суздальском шоссе петербуржец заключен под стражу.

Фото: Piter.TV
 

Теги: кража, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии