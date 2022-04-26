Убивший свою жену в квартире на Суздальском шоссе петербуржец заключен под стражу

Срок меры – 23 ноября 2023 года.

44-летний мужчина, который зарезал свою жену 22 сентября в квартире на Суздальском шоссе, 30, заключен под стражу до 23 ноября. Постановление об избрании меры пресечения вынес Приморский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 25 сентября.

По данным следствия, обвиняемый нанес не менее 10 ударов ножом в области туловища, груди, головы, шеи, верхних и нижних конечностей потерпевшей – она скончалась на месте происшествия. После этого он попытался покончить с собой. Мужчину госпитализировали в тот же день в Мариинскую больницу с ножевым ранением левой кисти и повреждением сухожилия. Ему сделали операцию.

В отношении убившего следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Фото: Piter.TV