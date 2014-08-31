В отношении петербуржца, убившего свою жену, возбуждено уголовное дело

Конфликт между ними возник на почве неприязненных отношений.

Вечером пятницы, 22 сентября, в квартире по Суздальскому шоссе петербуржец зарезал свою жену. Об этом стало известно Piter.TV.

Об убийстве сообщила дочь супругов 2006 года рождения. Наряд полиции, прибывший на место преступления, обнаружил тело женщины 1983 года рождения. После совершения преступления ее 44-летний муж попытался покончить с собой. Он был задержан "по горячим следам". Конфликт между ними возник на почве неприязненных отношений.

Убившего госпитализировали в тот же день в Мариинскую больницу с ножевым ранением левой кисти с повреждением сухожилия. Ему сделали операцию.

В отношении мужа погибшей следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.TV