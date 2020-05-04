В лесу Ленобласти нашли частично мумифицированный труп, завёрнутый в ковёр

Как оказалось, тело там находится с марта.

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина зарезал собутыльника, а затем завернул в ковёр и отнёс в лес. Подробности преступления стали известны Piter.tv.

Днём 20 сентября в Гатчинском районе в лесополосе был найден частично мумифицированный труп, завёрнутый в ковёр и заложенный камнями. Правоохранителями было установлено, что в конце марта в квартире в деревне Малые Колпаны после распития спиртных напитков между 51-летним Е. и 50-летним П. произошел конфликт. Е. нанёс П. не менее пяти ударов ножом в область туловища, от чего тот скончался. Подозреваемый завернул тело собутыльника в ковёр и отнес в лес.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый был задержан дома 20 сентября. Мужчина был неоднократно судим за кражи и грабежи.

Ранее в лесу у Новоприозерского шоссе нашли труп мужчины в крови.

Фото: Piter.tv