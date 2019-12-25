В лесу у Новоприозерского шоссе нашли труп мужчины в крови

Рядом лежал предмет, конструктивно похожий на пистолет.

В лесу у Новоприозерского шоссе обнаружили труп мужчины в крови. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 18 сентября от очевидца поступило сообщение о том, что во Всеволожском районе у деревни Керро, около 300 метров от Новоприозерского шоссе (в лесном массиве) обнаружен труп мужчины в крови.

Полицейскими был обнаружен труп неустановленного мужчины с ранением головы, рядом лежал предмет, конструктивно похожий на пистолет, со следами коррозии.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также накануне в подвале на Курской нашли разлагающийся труп мужчины.

Фото: pxhere