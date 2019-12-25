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В подвале на Курской нашли разлагающийся труп мужчины
Сегодня, 9:27
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В подвале на Курской нашли разлагающийся труп мужчины

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В подвале дома во Фрунзенском районе Петербурга нашли разлагающийся труп. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы обратился инженер "ЖКС-1". Он в подвале дома 5 по Курской улице обнаружил разлагающийся труп. Прибывшими правоохранителями без видимых признаков насильственной смерти с сильными гнилостными изменениями обнаружен труп неизвестного мужчины, возраст определить не представляется возможным.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: Мужчину зарезали ножницами в квартире его бывшей возлюбленной на на Евдокима Огнева.

Фото: Piter.tv

Теги: курская улица, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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