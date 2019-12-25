Двух обвиняемых в грабеже на Курской улице отправили в СИЗО

Они силой отняли у мужчины деньги, кепку и солнечные очки.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении двух мужчин, обвиняемых в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По решению суда оба фигуранта останутся под стражей до 6 сентября 2026 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Северной столицы.

По версии следствия, вечером 7 июля обвиняемые находились в доме № 40 на Курской улице. Следователи считают, что мужчины вместе напали на потерпевшего, применив к нему насилие, не представлявшее опасности для жизни и здоровья. Злоумышленники похитили у мужчины 6 тысяч рублей, солнцезащитные очки и кепку, а затем скрылись с места происшествия.

Уже на следующий день, 8 июля, подозреваемых задержали. Им предъявили обвинение по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)

Рассмотрев материалы, представленные следствием, Дзержинский районный суд постановил заключить обоих обвиняемых под стражу. Мера пресечения избрана до 6 сентября 2026 года.

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Фото: Piter.tv