Суд Петербурга отправил под стражу мужчину, зарезавшего незнакомца в Шушарах

Петербургский суд начал рассмотрение дела об убийстве неизвестного мужчины в Шушарах.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в субботу, 23 сентября, обвиняемый пьяным находился в квартире дома в Шушарах и вдруг поссорился с неизвестным мужчиной нанес ему не менее 6 ударов ножом в шею. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Суд решил держать мужчину под стражей до 23 ноября.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал по 5 лет строго режима мужчинам, избившим петербуржца.

Фото: Piter.TV