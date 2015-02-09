Суд Петербурга отправил под стражу мужчину, зарезавшего незнакомца в Шушарах

Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в субботу, 23 сентября, обвиняемый пьяным находился в квартире дома в Шушарах и вдруг поссорился с неизвестным мужчиной нанес ему не менее 6 ударов ножом в шею. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Суд решил держать мужчину под стражей до 23 ноября.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал по 5 лет строго режима мужчинам, избившим петербуржца.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все