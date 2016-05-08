Суд Петербурга дал по 5 лет строго режима мужчинам, избившим петербуржца

Двое петербуржцев жестоко избили мужчину на лестничной площадке дома. Теперь каждый из них просидит в колонии строгого режима 5 лет.

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух петербуржцев, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в октябре 2021 года обвиняемые находились на лестничной площадке дома на улице Маршала Говорова в нетрезвом состоянии. Вдруг между ними и еще одним петербуржцем возник конфликт. После этого они избили потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком по 5 лет строгого режима каждому.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 7 лет особого режима за убийство из ревности.

Фото: Piter.TV

