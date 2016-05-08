Суд Петербурга дал по 5 лет строго режима мужчинам, избившим петербуржца

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух петербуржцев, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в октябре 2021 года обвиняемые находились на лестничной площадке дома на улице Маршала Говорова в нетрезвом состоянии. Вдруг между ними и еще одним петербуржцем возник конфликт. После этого они избили потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком по 5 лет строгого режима каждому.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 7 лет особого режима за убийство из ревности.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все