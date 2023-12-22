Юрий Барбашов рассказал, что ВСУ забирают население для сражений на левом берегу Днепра.

Сотрудники украинских военкоматов похищают мужское население в таких городах как Херсон Николаеве и Одессе и отправляют их воевать под Крынки. Соответствующее мнение в ходе общения с журналистами "РИА Новостей" высказал руководитель российской администрации Снигиревского района, депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Люди оказываются на левом берегу Днепра. Слово "Крынки" стало проклятьем, все понимают, что человек, у которого пропала связь с родными, через несколько дней оказывается на Крынках, и связь с ним теряется навсегда. Юрий Барбашов, депутат нового региона

Напомним, что по информации от глава Херсонской области Владимира Сальдо село Крынки и территория вокруг населенного пункта были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля 2024 года. Однако попытки Вооруженных сил Украины высадиться на одном из островов продолжаются. На текущий момент ситуация контролируется российскими военнослужащими.

ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости