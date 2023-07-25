Юрий Барбашов рассказал о ситуации в регионе СВО.

Вооружкнные силы Украины в Снигиревке накапливают собственные силы для штурма реки Днепр. Соответствующее мнение в ходе общения с журналистами "РИА Новостей" высказал руководитель российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Эксперт пояснил, что все необходимые сведения по теме переданы командованию Вооруженных сил России. Чиновник видит создание киевским режимом из Снигиревки пункта накопления, координации и сортировки войск. На территории также ведутся работы по формированию штаба группировки ВСУ.

Там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды. Юрий Барбашов, глава администрации

Барбашов: Киев намерен выдать убитых ВСУ жителей Снигиревки за жертв армии России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости