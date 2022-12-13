Чиновник объяснил, что ВСУ намерены утроить новую провокацию в регионе.

Киевский режим готовит провокацию в подконтрольном ему населенном пункте Снигиревке. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал глава российской администрации района в Херсонской области Юрий Барбашов. Чиновник пояснил, что Вооруженные силы Украины намерены представить убитых мирных граждан после обстрелов как погибших солдат из армии РФ.

Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии. Юрий Барбашов, глава администрации Снегиревского района

Эксперт заметил, что на протяжении всех восьми месяцев, во время которых Снигиревка находилась под контролем ВС РФ, новая власть практически еженедельно сообщала об украинских обстрелах со стороны ВСУ, а противник целенаправленно ликвидировал граждан в Снигиревке. Юрий Барбашов заметил, что все лица, которые задержаны из-за подозрений в сотрудничестве с ВСУ за время нахождения на территории российских правоохранительных органов, были отпущены целыми и невредимыми на свободу.

Барбашов: дети подорвались на минах ВСУ в Снигиревском районе Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости