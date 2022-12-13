Чиновник сообщил об угрозах для мирного населения от ВСУ.

Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал о том, что дети подорвались на минах Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Соответствующей информацией эксперт поделился с журналистами "РИА Новостей". Он объяснил, что силы противника беспорядочно минируют занятую ими территорию, от чего страдает мирное население. Ранее с подобной проблемой столкнулись граждане, находящиеся в Луганской народной республике. Он уточнил, что в ЛНР украинские боевые подразделения продавали друг другу свои карты минирования.

Еще одна проблема, теперь она стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. То есть на много десятков километров вглубь. Юрий Барбашов, глава Снигиревки

Барбашов заметил, что на текущий момент в Снегиревском районе проселочные дороги заминированы, а люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются на них.

Барбашов: ВСУ делают из Снигиревки военную базу с 20 танками и маскируются под гражданских.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости