Чиновник рассказал о поведении Киева, нарушающем международное право.

Глава российской администрации Снигиревского района, расположенного в Херсонской области Юрий Барбашов рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что Вооруженные силы Украины делают из населенного пункта Снигиревка собственную военную базу, на которой устанавливаются 20 танков. Чиновник уверен в том, что противник пытается маскировать объект под гражданский, а также размещая боевые подразделения в жилых кварталах. Такую ситуацию эксперт назвал нарушением международного права.

Несмотря на то что этот населенный пункт находится в нескольких десятках километров от берега Днепра, он все еще представляет из себя военную базу. <...> Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады. Юрий Барбашов, глава администрации района

Эксперт объяснил прессе, что лично знает конкретные адреса, на которых располагаются украинские военные склады, при этом подходы к таким объектам противники минируют. На текущий момент в Снигиревке базируется около 20 танков. Аналогичная ситуация складывается в Павловке, в Васильевке. В последнем случае солдаты ВСУ даже ходят по территории в гражданской одежде и останавливаются в частных домах. Там же размещают ся склады с боеприпасами и оружием. Чиновник считает, что киевский режим при отступлении планирует использовать местных жителей в качестве живого щита.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости