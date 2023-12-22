Погибших под Херсоном соцработников из Петербурга и Ленобласти наградили посмертно

Соцработники погибли 3 ноября в поселке Чаплинка в результате обстрела со стороны ВСУ. В тот день они занимались оказанием социальной поддержки мирному населению.

Трое сотрудников Социального фонда РФ, погибших в Херсонской области, были посмертно награждены медалями за храбрость и самоотверженность при исполнении служебного долга. По указу президента РФ Владимира Путина им были присуждены медали "За храбрость" II степени.

Награды получили Лариса Иванова из Тихвинского района Ленинградской области, Елена Кузьмина из Петербурга и их коллега Алексей Моржаков из Херсонской области. Соцработники погибли 3 ноября в поселке Чаплинка в результате обстрела со стороны ВСУ. В тот день они занимались оказанием социальной поддержки мирному населению.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ выпустили шесть американских ракет, из которых четыре были сбиты, а две попали в здание социального фонда и службы занятости. Позже было объявлено, что в результате удара погибли девять человек.

Елена Кузьмина работала в системе фонда 26 лет, Лариса Иванова – более 10 лет. Перед тем, как они были направлены в Херсонскую область, женщины занимали должности главных специалистов-экспертов клиентской службы в Невском районе Петербурга и Тихвинском районе Ленинградской области соответственно. Алексей Моржаков, который был местным жителем Чаплинки, присоединился к фонду в прошлом году и с апреля 2023 года проводил прием населения в клиентской службе.

Ранее мы сообщили о том, что в почтовом обращении появились марки с фото героев СВО.

Фото: Социальный фонд России