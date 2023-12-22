Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 8 мая сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24, 115 механизированных, 143 пехотной и 68 егерской бригад Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево.

Отражена контратака штурмовой группы 100 механизированной бригады в районе Очеретино. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противник лишился до 395 человек личного состава убитыми и ранеными, танка "Абрамс" американского производства, двух боевых машин пехоты "Бредли" производства США, двух бронированных машин, четырех единиц автомобильной техники, 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", четырех 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России