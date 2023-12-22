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МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции проводила боевые действия по уничтожению противника в зоне ответственности. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от седьмого мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Военнослужащий заметил, что совершено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141 пехотной, 65 механизированной бригад, 35 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Степное, Работино и Токаревка.

Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубицу Д-20, 122-м гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

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Фото  и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня,

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