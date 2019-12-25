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Под Киевом пьяный полицейский насмерть сбил женщину на зебре
Сегодня, 9:31
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MShaffter

Под Киевом пьяный полицейский насмерть сбил женщину на зебре

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Еще одна женщина с травмами в больнице.

В Броварах под Киевом пьяный полицейский сбил 2 человек на пешеходном переходе.

Национальная полиция Украины сообщает, что около 18 часов воскресенья 4 октября автомобиль Volkswagen сбил на переходе двух женщин, а затем через 50 метров влетел в дерево. 

На месте ДТП погибла сбитая женщина, вторую с травмами доставили в больницу. Как удалось установить, за рулем иномарки был сотрудник полиции в алкогольном опьянении. Его незамедлительно уволили из органов. Его непосредственного начальника отстранят от должности. Ведется тщательное расследование.

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Фото: Национальная Полиция Украины

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости, События на Украине,

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