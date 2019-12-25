В массовом ДТП в Воронеже погибли 2 молодые девушки

В стоявшие после небольшого ДТП машины влетел автомобиль.

В Воронеже в массовом ДТП погибла девушка-водитель и ее пассажирка.

"Обозреватель vrn" сообщает подробности аварии, которая произошла накануне вечером на Московском проспекте в Воронеже. Участниками небольшого ДТП без пострадавших стали 3 автомобиля "Лифан", "Киа Рио" и "Вольво". Машины стояли на проезжей части, пока инспекторы ГИБДД оформляли необходимые документы.

В 22.20 автомобиль "Тойота" на скорости влетел в стоявшие машины, также пострадал автомобиль ВАЗ, который ехал мимо. В результате этого ДТП на месте погибла 22-летняя девушка водитель "Лифан". В приемном отделении больницы от полученных травм скончалась пассажирка из "Лифан".

Также в этом ДТП 3 человека получили травмы различной степени тяжести, 38-летний водитель ВАЗ-2112 и его 47-летний пассажир, а также пешеход, который был на месте аварии.

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Фото:Piter.TV