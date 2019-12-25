В Пензенской области при крушении самолета погиб пилот

Следствие назвало 4 основные версии крушения самолета.

Следственные органы выясняют причины и обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета в Пензенской области.

В воскресенье 4 октября в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области упал легкомоторный самолет ЦХ-70 RA-0376A, который занимался обработкой полей. Пилот погиб на месте крушения.

РИА Новости со ссылкой на старшего помощника Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрия Захарова сообщает, что у следствия 4 основные версии крушения самолета: резкое ухудшение здоровья пилота, ошибка пилотирования, техническая неисправность и погодные условия.

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Фото: ГУ МЧС по Пензенской области