Никто из членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Полярные авиалинии". В пресс-службе перевозчика отметили, что у борта отказал правый двигатель. Рейс направлялся по маршруту из Среднеколымска до Якутска.

На воздушном судне Ан-24 при подлете к аэропорту Якутска произошел отказ правого двигателя. Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, пострадавших нет пресс-служба "Полярные авиалинии"

На данный момент известно, что по факту начата проверка. Ситуация контролируется территориальным управлением Росавиации.

Неизвестная РЭБ сожгла систему американского вертолета Apache.

Фото: Piter.tv

