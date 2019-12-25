Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Полярные авиалинии". В пресс-службе перевозчика отметили, что у борта отказал правый двигатель. Рейс направлялся по маршруту из Среднеколымска до Якутска.
На воздушном судне Ан-24 при подлете к аэропорту Якутска произошел отказ правого двигателя. Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, пострадавших нет
пресс-служба "Полярные авиалинии"
На данный момент известно, что по факту начата проверка. Ситуация контролируется территориальным управлением Росавиации.
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Фото: Piter.tv
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