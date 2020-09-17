Неизвестная РЭБ сожгла систему американского вертолета Apache

Летчик выровнял борт в нескольких метрах от земли.

Неизвестная система РЭБ заглушила системы американского ударного вертолёта и он начал падать. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". По данным СМИ, инцидент произошел с бортом AH-64 Apache. Предположительно, полету иностранного борта помешал комплекс, развернутый на авиабазе Камышлы. Пилотам пришлось сажать вертолет в аварийном режиме. Однако борт все-таки получил небольшие повреждения, так как полностью лишился управления.

Журналисты рассказали, что аварийная посадка произошла в сирийской провинции Хасеке. Американский AH-64 Apache сопровождал военный патруль США, который хотел перехватить российских военнослужащих. В какой-то момент у вертолета отказали все систему. Выровнять машину летчику удалось в нескольких метрах от земли.

Очевидцы заметили, что в регионе ранее был замечен комплекс РЭБ "Красуха-4". Однако его нахождение на авиабазе официально не подтверждено.

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Видео: YouTube / WarLeaks - Military Blog