Лондон возьмет курс на лидерство в сфере штурмовиков, отказавшись от тяжелой бронетехники.

Times: Великобритания планирует отказаться от танков. По данным местных журналистов, такой проект рассматривается чиновниками в рамках предложений по модернизации вооруженных сил. Причиной отказа от боевых машин является увеличение стоимости обновления Challenger 2 и машин пехоты Warrior. В прошлом году данную технику признали устаревшей.

В Минобороны Британии считают, что меняющиеся тенденции ведения боя требуют вложения в кибероружие, космическое направление и другие передовые технологии, а не танки. Обсуждения вопросов, касающихся внешней политики и обороны государства завершатся в ноябре 2020 года.

Остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии Leopard 2, но Британия уже выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники статья Times

Согласно новым предложениям военных Лондон может сконцентрироваться на лидерстве в сфере штурмовой авиации. Великобритания готова предложить союзникам 50 Apache, тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.

В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit.

Видео: YouTube / Rheinmetall Defence