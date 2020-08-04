Британский танк Challenger 2 получил новую улучшенную пушку и броню.

Германия показала "убийцу" российской "Арматы". Соответствующий ролик опубликовал в Twitter-аккаунте немецкий концерн Rheinmetall. Он выложил видео с британским боевым танком Challenger 2. Техника получила новую пушку и броню.

Журналисты из агентства Defence Express со ссылкой на разработчиков танка заявили, что данное оружие станет "ликвидатором" российского Т-14. Создавать пушку для "убийцы" начали в 2015 году. Уже через год вооружение было продемонстрировано на выставке Eurosatory 2016. Данное оружие могут получить также танки Leopard-2 и Main Ground Combat System в рамках модернизации.

В Defence Express заметили, что по сравнению с аналогами данная пушка обеспечивает танку повышенную пробиваемость брони. Это позволт уничтожить на только "Армату", но и Т-72 и Т-90.

На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams.

Видео: Twitter / Rheinmetall Group