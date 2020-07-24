На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams

Из-за действий наводчика пострадал американский военный.

На военных учениях в США один танк выстрелил по другому. Об этом сообщили журналисты в Twitter-аккаунте. По данным местных СМИ, один экипаж танкистов М1А2 нанес удар по Abrams во время ночной стрельбы на военном полигоне. Инцидент произошел в понедельник 21 июля.

На данный момент известно, что наводчик одного из танков принял американский танк за другую боевую машину. Цель находилась от него на расстоянии в 2 600 метров. Стрелок посчитал, что перед ним находится движущаяся цель противника. Он выстрелил по объекту 120-мм боеприпасом M1002. Использовалось не боевое средство поражения, а имитатор.

Военные рассказали, что снаряд точно поразил цель. Он угодил в верхнюю часть башни танка, повредив панорамный тепловизионный прицел. В результате инцидента пострадал наводчик подбитой машины. У него медики зафиксировали осколочное ранение в грудь и поражение легкого. Мужчина также лишился нескольких пальцев на левой руке.

NI назвал преимущества танка "Армата" перед M1 Abrams.



Видео: YouTube / Sam G