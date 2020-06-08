Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара

Видео переброски боевой техники Египта в Ливию оказалось в социальных сетях.

Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщили журналисты из Defense News Nigeria. Авторы публикации отметили, что армия Каира считается самой мощной и боеспособной на территории Африки. Правительство Египта оказывает военную поддержку силам Ливийской национальной армии в борьбе против Правительства национального согласия.

В публикации DNN отмечается, что Египет предоставил ЛНА 18 танков M1A2, а также вертолеты "Апачи" и другое вооружение. Техника будет размещена на северо-западе Ливии.

Напомним, что армия Хафтара терпела поражения от сил ПНС, когда на сторону ПНС встала Турция. В результате ЛНА оказались под угрозой полной потери контроля над городом Сирт - родного города для Муаммара Каддафи.

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Видео: Telegram/ Военный Осведомитель