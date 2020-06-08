В небо поднялись 32 истребителя F/A-18 Hornet.

Истребители ВВС Финляндии условно уничтожили российские военные базы. Об этом сообщили представители Военно-воздушных сил страны в собственном аккаунте в Twitter. По данным специалистов, в небо поднялись 32 самолета F/A-18 Hornet. Экипажи совершили "слоновью прогулку". Официально мероприятие приурочено к празднованию Дню флага. Журналисты издания The Drive считают, что главной задачей для финнов стала демонстрация боевой силы и возможного противодействия РФ.

В ВВС Финляндии рассказали, что авиапрогулка совершена группами по четыре истребителя. Они взлетали из аэропорта в Хельсинки и направлялись до Ивало. Воздушные средства пересекли несколько регионов страны.

В The Drive напомнили, что F/A-18 Hornet способен сбрасывать планирующие бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, а также крылатые ракеты AG-158A Joint Air-to-Surface Standoff Missile.

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Видео: YouTube / AiirSource Military



