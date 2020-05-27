The Drive удивились перелету Миг_29 из Сирии в Ливию.

В США рассказали о странностях "российских" МиГ-29 в Ливии. Об этом заявили журналисты из The Drive. Авторы публикации рассказали, что зафиксировали необычные проблемы в транспортировке самолетов четвертого поколения, которые РФ якобы могла направить в Ливию из Сирии.

В издании изучается вопрос того, каким образом российские истребители могли совершить полет с сирийской авиабазы Хмеймим до базы Эль-Джуфра в Ливии. По прямой линии расстояние между объектами составляет около 2100 км. Авторы в The Drive напомнили, что большая часть модификаций МиГ-29 не поддерживает дозаправки в воздухе. Исключениями стали версии МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.

Либо эти самолеты приземлялись где-то по пути для дозаправки, либо они каким-то образом смогли проделать этот долгий путь без дозаправки журналисты The Drive

Военные эксперты заметили, что существует еще один возможный вариант развития событий. Они не исключили, что на территории Ливии развернута модификация МиГ-29, которая способна заправляться топливом в воздухе.

Третий американский истребитель F-35 разбился.

Видео: YouTube / Минобороны России