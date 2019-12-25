Третий американский истребитель F-35 разбился

Истребитель пятого поколения упал во время учебного полета.

Третий американский истребитель пятого поколения F-35 разбился во время посадки. Об этом рассказали журналисты из The Drive. По данным издания, до трагедии экипаж самолета проводил учебный полет на Lightning II Военно-воздушных сил США. Летчику удалось самостоятельно катапультироваться из кабины воздушного судна. На данный момент он госпитализирован. Его состояние считается стабильным. Он остается под наблюдением медиков.

В The Drive рассказали, что трагедия произошла около 31:30 вечера 19 мая на территории авиабазы Эглин в штате Флорида. Специалисты не раскрывают причины крушения истребителя. Журналисты считают, что авиакатастрофа привела к полному уничтожению планера F-35.

Напомним, что недавно в США упал самолет F-22.

