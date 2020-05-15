В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в США разбился истребитель пятого поколения F-22. Об этом сообщает USA Today.
Известно, что крушение произошло примерно в 20 километрах от основной части авиабазы. Во время полета пилот выполнял обычные рутинные задачи. Во время крушения пилот не пострадал, он катапультировался.
По данным источников, после его госпитализировали.
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Видео:Kenny Do, Northwest Florida Daily News/YouTube
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