Такой сценарий уже одобрен правительством Штатов.

В США пригрозили "Газпрому" жесткими санкциями. С таким заявлением выступил сенатор от Техаса Тед Круз, в чём пишет Atlantic Council.

По его словам, санкции от Штатов последуют, если Газпром достроит "Северный поток — 2". Круз добавил, что такой сценарий уже одобрен правительством США, в формулировках всё однозначно и нет возможности для трактовок.

Тед Круз подчеркнул, что если "Газпром" будет использовать для завершения строительства газопровода корабль "Академик Черский", то Штаты введут санкции.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии отказало "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС. Ранее представители Nord Stream 2 AG направили запрос в BNA с предложением освободить проект от обновленных требований по газовой директиве.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов