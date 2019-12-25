ФРГ отказала "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС

Немецкое BNA приняло соответствующее решение 15 мая.

Федеральное сетевое агентство Германии отказало "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС. Ранее представители Nord Stream 2 AG направили запрос в BNA с предложением освободить проект от обновленных требований по газовой директиве.

Седьмая коллегия (BNA) 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG прокомментировали в российской компании

Напомним, что "Северный поток-2" рассчитывал на освобождение от местного регулирования деятельности российского проекта на территории, которая находится в территориальных водах Германии.

"Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше.