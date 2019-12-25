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ФРГ отказала "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС
Сегодня, 10:53
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lesjasap

ФРГ отказала "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС

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Немецкое BNA приняло соответствующее решение 15 мая.

Федеральное сетевое агентство Германии отказало "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС. Ранее представители Nord Stream 2 AG направили запрос в BNA с предложением освободить проект от обновленных требований по газовой директиве.

Седьмая коллегия (BNA) 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG

прокомментировали в российской компании

Напомним, что "Северный поток-2" рассчитывал на освобождение от местного регулирования деятельности российского проекта на территории, которая находится в территориальных водах Германии.

"Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше.

Теги: германия, северный поток-2, фрг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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