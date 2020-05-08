Законченный газопровод будет означать подрыв Евросаюза.

"Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше. Заявление сделал эксперт Камиль Зайончковский в интервью Polskie Radio.

По его мнению, законченный газопровод будет означать подрыв Евросаюза в согласованности между странами. Зайончковский считает, что разрозненность во мнениях означает хрупкость внутренней политики ЕС.

Эксперт уверен, что газопровод достроят, так как это, по его мнению, дело решённое. Но Зайончковский считает, что странам, которые выступают против "Северного потока-2" следует усилить политическое и дипломатическое давление на ФРГ, так как Берлин два года позитивно воспринимает проект и оценивает его экономическую, а не политическую эффективность.

Ранее способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов