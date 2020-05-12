Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение по поводу судьбы газопровода до 24 мая.

Названа дата решения судьбы "Северного потока-2". Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение по поводу судьбы газопровода до 24 мая. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

В середине января 2020 агентство приняло заявки от операторов СП и СП-2 на вывод их из под новой версии газовой директивы ЕС. Она накладывает на газопроводы дополнительные обязательства — например, резервировать половину мощностей для альтернативных поставщиков. В случае с российскими газопроводами таких поставщиков быть не может.

Ранее такие требования распространялись только на внутренних поставщиков. Теперь же они касаются и тех газопроводов, которые проходят через Евросоюз к морю.

Под новую директиву не попадают магистрали, достроенные к маю 2019 года — например, "Северный поток". "Северный поток-2" не достроен до сих пор. Оператор данного газопровода оспаривает сам термин "завершение проекта" и указывает, что все инвестиции в строительство были вложены до мая 2019 — а это означает, что в финансовом плане проект СП-2 полностью закончен.

Ранее "Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов