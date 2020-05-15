В The Drive рассказали о преимуществах "Князя Владимира".

В США рассказали о лучшей российской подлодке. По мнению экспертов издания The Drive, ей оказалась атомная подводная лодка проекта 955А "Борей-А" под названием "Князь Владимир". Журналисты объяснили, почему считают именно К-549 лучшей субмариной Военно-морского флота России.

В The Drive напомнили, что "Князь Владимир" сейчас проходит государственные испытания в акватории Белого моря. По их итогам подлодку примут на вооружение. Преимуществами АПЛ считаются усовершенствования, касающиеся водометной установки, а также звукопоглощающего покрытия. АПЛ может быстро и практически бесшумно передвигаться, оставаясь при этом незамеченной противниками.

"Оружие массового уничтожения" из США займется трансляцией энергии.

Видео: YouTube / Минобороны России