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В США рассказали о лучшей российской подлодке

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В The Drive рассказали о преимуществах "Князя Владимира".

В США рассказали о лучшей российской подлодке. По мнению экспертов издания The Drive, ей оказалась атомная подводная лодка проекта 955А "Борей-А" под названием "Князь Владимир". Журналисты объяснили, почему считают именно К-549 лучшей субмариной Военно-морского флота России.

В The Drive напомнили, что "Князь Владимир" сейчас проходит государственные испытания в акватории Белого моря. По их итогам подлодку примут на вооружение. Преимуществами АПЛ считаются усовершенствования, касающиеся водометной установки, а также звукопоглощающего покрытия. АПЛ может быстро и практически бесшумно передвигаться, оставаясь при этом незамеченной противниками.

"Оружие массового уничтожения" из США займется трансляцией энергии.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: the drive, борей-а, князь владимир, подлодка, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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