"Оружие массового уничтожения" из США займется трансляцией энергии

Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive. Издание ссылается на местного инженера по имени Пол Джаффе, который работает в Научно-исследовательской лаборатории Военно-морских сил США. Специалист рассказал, что разработчики тестируют технологию, которая может сделать беспилотники аппаратами с практически неограниченным сроком действия.
Пол Джаффе заявил, что в эксперименте принимает участие космический корабль Boeing Х-37В ВВС США. Военные планируют запустить его в космос 16 мая с площадки, расположенной на мысе Канаверал. Корабль направится в космос на ракете Atlas 5 с российским двигателем РД-180.
Напомним, что в октябре 2019 года представители НИЛ ВМС смогли передать по воздуху энергию с мощностью в 2 киловатта на расстояние в 300 метров.
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