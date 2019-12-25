Секретный челнок будет запущен на орбиту Земли в шестой раз.

Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на специализированный сайт spaceflightnow.com. Согласно данным источника, секретный челнок X-37B будет запущен на орбиту в мае 2020 года ракетой-носителем Atlas-5.

Эксперты напоминают, что на Atlas-5 установлен российский двигатель РД-180. Пуск запланирован на 16 мая с космодрома, который располагается на мысе Канаверал в штате Флорида. В качестве полезной нагрузки военные указали мини-шаттл X-37B. Для объекта полет в космос станет уже шестым по счету.

Напомним, что X-37B создан компанией Boeing. Челнок провел на орбите пять миссий с 225 до 780 дней. Задачей шаттла является выполнение экспериментов, необходимых в интересах ВВС США. Ранее экс-министр ведомства Хизер Уилсон говорила о том, что маневры X-37B в космосе "сводят врагов с ума".

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