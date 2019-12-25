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Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
Сегодня, 10:14
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lesjasap

Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл

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Секретный челнок будет запущен на орбиту Земли в шестой раз.

Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на специализированный сайт spaceflightnow.com. Согласно данным источника, секретный челнок  X-37B  будет запущен на орбиту в мае 2020 года ракетой-носителем Atlas-5.

Эксперты напоминают, что на Atlas-5 установлен российский двигатель РД-180. Пуск запланирован на 16 мая с космодрома, который располагается на мысе Канаверал в штате Флорида.  В качестве полезной нагрузки военные указали мини-шаттл X-37B. Для объекта полет в космос станет уже шестым по счету.

Напомним, что X-37B создан компанией Boeing. Челнок провел на орбите пять миссий с 225 до 780 дней. Задачей шаттла является выполнение экспериментов, необходимых в интересах ВВС США. Ранее экс-министр ведомства Хизер Уилсон говорила о том, что маневры X-37B в космосе "сводят врагов с ума".

Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов.

Теги: atlas-5, x-37b, военный мини-шаттл, канаверал, космос, роскосмос, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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