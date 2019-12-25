Фрагменты кометы разлетелись в космосе.

Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов. Об этом рассказали представители НАСА на официальном сайте. Специалисты опубликовали фотографии, которые смог сделать космический аппарат. На данный момент эти снимки считаются самыми детальными изображениями процесса распада ядра кометы.

Их внешний вид существенно меняется в течение двух дней, настолько, что довольно трудно сопоставить точки прокомментировали в НАСА

Ученые объяснили, что "Хаббл" увидел распад кометы с обозначением C/2019 Y4. Впервые она обнаружена в декабре 2019 года при помощи обзорной системы ATLAS (Asteroid Terrain-impact Last Alert System) на Гавайях. До середины марта 2020 года специалисты фиксировали увеличение свечения от объекта. Потом внезапно комета стала тускнеть. Исследователи предположили, что ледяное ядро кометы дробится на части. Эту версию удалось подтвердить 11 апреля, когда астроном по имени Жозе де Кейрос сфотографировал три части кометы. Уже 20 апреля "Хаббл" смог различить порядка 30 фрагментов. Эти обломки движутся в хвосте кометной пыли.

Сейчас ученые не могут объяснить, почему комета начала распадаться. По их словам фрагментация происходит быстро и непредсказуемо. Предположительно объект разорвался из-за действия испаряющихся газов в материале ядра.

Астрономы обнаружили необычный двойной объект.



