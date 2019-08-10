НАСА получило невероятное изображение Юпитера с помощью телескопа "Хаббл"

На снимке видно большое красное пятно, которое называют визитной карточкой.

В субботу, 10 августа, НАСА получил новое изображение Юпитера с помощью телескопа "Хаббл". Снимок сделан а рамках программы "Outer Planet Atmospheres Legacy".

Ученым удалось запечатлеть большое красное пятно, которое называют визитной карточкой. Кроме того, на снимке видны насыщенные цвета облаков, которые движутся нему. По словам экспертов, такой снимок поможет ученым лучше изучить интенсивную цветовую палитру этих облаков. Кроме того, видимые детали дают новые и важные подсказки об атмосфере планеты.

Отметим, что снимок сделан , когда Юпитер находился в 400 миллионах миль от Земли.

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Видео: NASA Goddard