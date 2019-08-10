Специалисты показали, как можно легко обмануть Face ID на iPhone

Для этого нужно лишь надеть обычные очки.

Эксперты по безопасности показали как можно легко обмануть Face ID на iPhone. Свом открытием они поделились на минувшей конференции Black Hat 2019.

По словам специалистов, обхитрить датчики оказалось очень просто. Для этого они надели обычные очки, а поверх линз наклеили квадратики из черной и белой изоленты.

Дело в том, что функция распознавания внимания Attention Detection не сканирует область глаз, когда на человеке очки. В этом и заключатся уловка в работе Face ID. По словам экспертов по безопасности, черные квадраты на очках имитируют глаза, а белые - зрачки. Подобный ход вводит систему Apple в заблуждение.

Однако, в реальной жизни повторить такой казалось бы легкий способ взлома довольно сложно. Мошенником придется не только физически завладеть телефоном, но и каким-то образом надеть на владельца очки с таким квадратиками.

Ранее мы сообщали о том, что Apple заплатит $1 миллион за взлом системы iPhone.

Видео:Informa Tech