Компания заявила, что предложение актуально для всех специалистов.

В пятницу, 9 августа, стало известно о том, что Apple заплатит $1 миллион за взлом системы iPhone. Соответствующее заявление компания сделала на конференции Black Hat Security Conference.

Представители компании заявили, что предложение актуально для всех специалистов. Однако, получить приз смогут лишь те, кто осуществлял анализ системы в удаленном доступе к телефону, без каких-либо действий со стороны владельца.

Приз в размере $1 млн. будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона сказано в сообщении

Напомним, что ранее Apple уже приглашала специалистов, которые искали ошибки в системе. Самый большой гонорар за такую работу составил $200 тыс.

Ранее мы сообщали о том, что в Лондоне зафиксировано массовое отключение электроэнергии.

Видео: Apple