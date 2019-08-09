В Лондоне зафиксировано массовое отключение электроэнергии

Отключение затронуло по меньшей мере 10 тысяч человек.

В пятницу, 9 августа, в Лондоне зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщает британская компания-оператор UK Power Network.

Специалисты предположили, что причиной "блэкаута" может быть сбой в работе национальной энергосистемы на юго-востоке страны. Известно, что из-за отключения электроэнергии затронуло работу поездов. Некоторые рейсы отменены или сильно задерживаются. Кроме того, авария также повлияла на уличное освещение. Власти города призвают горожан проявлять осторожность.

Отключение затронуло по меньшей мере 10 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Великобритании родился шестилапый лабрадор.

Видео:ThinLineMedia