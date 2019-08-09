Видео: в Великобритании родился шестилапый лабрадор

Его уже взяла в семью одна британская семья.

В английском графстве Эссекс женщина купила необычного щенка лабрадора, который родился с шестью лапами. Об это сообщило издание Daily Mail.

Женщина купила собаку после того, как на объявление о продаже наткнулся ее сын. Лабрадора назвали Ру, так как он очень похож на кенгуру. Сейчас животное использует некоторые трудности в связи с такими особенностями строения тела, поэтому хозяйка Ру обратилась к ветеринару за советом. Пока врач думает, можно ли помочь в данном случае.

Также британка отметила, что для ее ребенка, который страдает от псориаза и насмешек со стороны ровесников, Ру стала настоящим другом.

Фото и видео: Daily Mail