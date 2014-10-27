Уникальные кадры из космоса: Астрономы обнаружили необычный двойной объект

На официальной страничке телескопа Хаббл опубликовали видео уникального "двойного" космического тела

На официальной страничке в Twitter телескопа "Хаббл" появилось уникальное видео необычного космического объекта с подписью "комета или астероид?".

Астрономы, наблюдающие за космосом с помощью телескопа "Хаббл", обнаружили в поясе астероидов между Марсом и Юпитером уникальный двойной объект. Такое явление фиксируется впервые. Эти два космических тела, примерно одинаковые по массе и размеру, вращаются вокруг друг друга на расстоянии 100 километров. Ученые дали этому объекту название 288Р.

Особенность этого объекта заключается в том, что они представляют собой два астероида, которые оставляют за собой следы как комета. Объект 288Р первый известный двойной астероид, оставляющий за собой "кометный след".

Ученые предполагают, что 288Р из-за быстрого вращения разделилось на 2 части 5 тысяч лет назад и продолжает разрушаться.

Видео и фото:Twitter/HubbleTelescope