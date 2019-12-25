Ученые сообщили о мощном столкновении в космосе. Об этом рассказали представители научного портала Phys.org со ссылкой на заявление астрономов. Специалисты зафиксировали удар неустановленного объекта с Юпитером еще 13 сентября. Первые заявления о яркой вспышке на планете стали поступать от астрономов-любителей. Первым информацией с общественностью поделился бразильский эксперт Хосе Луис Перейра, спустя день его слова подтвердил Харальд Палеске из Германии. Они смогли сфотографировать последствия произошедшего и передали снимки научному сообществу.
Старший научный сотрудник лаборатории NTT Communication Science Laboratories в Киото Марк Делькруа проанализировал все доступные кадры. Ученый считает, что налетевший на планету объект был крупнее кометы или астероида. Предположительно, это небесное тело захватило гравитацию Юпитера, а затем - распалось на части.
Это столкновение может быть самым ярким из когда-либо наблюдавшихся астрономами-любителями с 1994 года.
Киото Марк Делькруа, астроном
Напомним, что впервые ученые напрямую наблюдали внеземное столкновение объектов Солнечной системы в 1994 году. В тот год в Юпитер врезались осколки кометы SL9. Объект попал под влияние гравитации газового гиганта.
Члены экипажа МКС Акихико Хосидэ и Тома Песке начали выход в космос.
Фото: Pixabay.com
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