Члены экипажа МКС Акихико Хосидэ и Тома Песке начали выход в космос

Астронавты подготовят МКС к установке солнечной панели iROSA.

Члены экипажа Международной космической станции японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке начали выход в открытый космос. Об этом сообщают представители американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. На сайте NASA ведется прямая трансляция с орбитального комплекса.

Напомним, что изначально напарником Хосидэ должен был стать астронавт NASA Марк Ванде Хай. Астронавты планировали выйти за пределы МКС 24 августа. Однако вылет пришлось отложить из-за проблем со здоровьем, возникнувших у американского представителя. В NASA не стали раскрывать причины ухудшающегося самочувствия специалиста. Они только заметили, что экстренные меры не потребуются.

В результате выход в открытый космос начался в 15:27 по местному времени. Он должен продлиться около 6,5 часов. Хосидэ и Песке проведут подготовительные работы по установке новой солнечной панели iROSA.

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Фото и видео: www.nasa.gov/nasalive