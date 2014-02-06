В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация

Космонавты видели дым и чувствовали запах сгоревшего пластика.

В российском модуле "Звезда" на Международной космической станции сработала пожарная сигнализация. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, трансляцию которых ведет NASA.

Инцидент произошел ночью 9 сентября в районе медицинского шкафа "Звезды". По словам космонавта Олега Новицкого около пяти часов утра по московскому времени на МКС сработала сигнализация, присутствующие на станции видели дым и чувствовали запах горения пластика. Специальные приборы также показали наличие вредных продуктов горения.

Астронавт Соединенных Штатов Тома Песке рассказал, что в американский сегмент также проник запах сгоревшего пластика или электроники, вследствие работающей вентиляции.

Ранее генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пошутил, что NASA видит в "Роскосмосе" невесту, которая пытается обмануть жениха.

Фото: Роскосмос / Иван Вагнер