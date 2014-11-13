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Рогозин: NASA видит в "Роскосмосе" невесту, пытающуюся обмануть жениха
Сегодня, 14:05
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Рогозин: NASA видит в "Роскосмосе" невесту, пытающуюся обмануть жениха

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Глава госкорпорации отреагировал на планы РФ сотрудничать с Китаем в сфере космоса.

Дмитрий Рогозин пошутил, что NASA видит в "Роскосмосе" невесту, пытающуюся обмануть жениха. Такое заявление специалист сделал в эфире американского телеканала CNN. Запись интервью размещена на официальном сайте государственной космической корпорации РФ.

Мы рады, что вы смотрите на нас как на какую-то невесту, которая пытается обмануть одного жениха и выбрать другого, но это не та ситуация, как представляется.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт таким образом ответил на вопрос о том, готова ли Москва отказаться от сотрудничества с американским ведомством в пользу Китая. Его попросили прокомментировать намерение партнерства с Пекином по созданию научной лунной станции. В отношении МКС Рогозин заметил, что сотрудничество с США по данному проекту - "это семья, где развод внутри станции невозможен". 

Рогозин: Россия готова отразить удар в космосе.

Фото: ТАСС

Теги: nasa, дмитрий рогозин, роскосмос
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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