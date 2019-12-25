Рогозин: Россия готова отразить удар в космосе

По его словам, войны будущего будут проходить в космическом пространстве.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ готова к отражению любого удара, в том числе и в космосе. Об этом он сказал в интервью интерне-изданию "Газета.ру".

По словам Рогозина, полем боя в войнах будущего может стать именно космическое пространство.

Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Он отметил, любое государство попытается ослепить своего врага, лишив его наблюдательных аппаратов в космосе, так как только с их помощью можно видеть всю глубину территории потенциального противника. По словам Рогозина, именно уничтожение такой техники и может стать поводом для начала войны.

Ранее глава Американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем.

Фото: ВК / Дмитрий Рогозин