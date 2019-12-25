Глава NASA заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем

Билл Нельсон также оценил сотрудничество с Россией.

Глава Американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем. Об этом Билл Нельсон рассказал журналистам на пресс-конференции, посвященной проведению 36-го симпозиума в городе Колорадо-Спрингс. Эксперт не думает, что Вашингтон и Пекин смогут наладить сотрудничество в данной области.

К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки. Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией. Билл Нельсон, глава NASA

Эксперт пояснил, что КНР считается закрытым государством, а для международного сотрудничества в космическом пространстве требуется быть прозрачным. При этом руководитель NASA доволен взаимодействием с российскими коллегами и надеется на продолжение контактов.

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